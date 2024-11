Bundestagswahlkreis 290 Tübingen-Hechingen: Julian Grünke ist Spitzenkandidat der Jungen Liberalen

1 Julian Grünke kandidiert auf Platz 13 der Landesliste. Foto: Sanjar Khaksari

Julian Grünke kandidiert bei der Bundestagswahl 2025 nicht nur für den Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen, sondern auch als Spitzenkandidat für die Jungen Liberalen im Südwesten.









Der amtierende Bundestagsabgeordnete Julian Grünke ist am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Karlsruhe mit 94,6 Prozent der Stimmen auf Platz 13 der FDP-Landesliste für die Bundestagswahl im Februar gewählt worden. Das berichtet Grünke in einer Pressemitteilung. Demnach geht er für die Jungen Liberalen Baden-Württemberg als Spitzenkandidat ins Rennen.