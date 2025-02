Bundestagswahlen in Oberndorf

1 Am 23. Februar werden auch im Oberndorfer Rathaus wieder die Wahlurnen ausgeschüttet. Foto: Bodo Schnekenburger

Im Oberndorfer Rathaus laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahlen mitten in der Vorfasnetszeit auf Hochtouren. Denn der Termin der vorgezogenen Wahl wirkt sich auch auf Fristen und die Wahl der Wahllokale aus.









In drei Wochen ist Fasnetsdienstag, und Oberndorf feiert sich mit zwei Narrensprüngen in der Oberstadt dem Finale der diesjährigen Fastnacht entgegen. Dem hoffentlich freudenreichen Tag gehen seit Dreikönig in der Region schon viele närrische Veranstaltungen voraus.