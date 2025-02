Bundestagswahl: Wahl-O-Mat startet rekordverdächtig - 9 Millionen Nutzungen

Die FDP vor der Bundestagswahl Die Selbstzerstörung der FDP – und was Christian Lindner damit zu tun hat

Unionskandidat Friedrich Merz schlägt aggressive Töne gegen die FDP an und bringt sie damit in Not. Doch schuld am drohenden Absturz sind die FDP und ihr Langzeitchef Christian Lindner selbst, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.