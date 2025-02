Bundestagswahl: Vorbereitungen fordern vor allem kleine Verwaltungen im Schlichemtal

1 Auch mit der Briefwahl haben die Verwaltungen und die Wahlhelfer viel zu tun. Foto: Archiv/Marschal

Vor allem in kleinen Gemeindeverwaltungen wie es sie im Schlichemtal gibt, nimmt die Vorbereitung für die Bundestagswahl am Sonntag viel Zeit in Anspruch. Wie haben die Kommunen diese Aufgaben gemeistert?









Link kopiert



Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und verloren hat wurde der Bundestag aufgelöst. Am kommenden Sonntag, 23. Februar, steht die vorgezogene Neuwahl an. Die Vorbereitungszeit war knapp. Vor allem auf kleine Kommunen, deren Verwaltung aus wenigen Köpfen besteht, glich die Wahlvorbereitung einem Kraftakt. Wir haben uns in den kleineren Schlichemtalgemeinden umgehört.