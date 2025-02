Die Stadtverwaltung Meßstetten informiert über die Verkehrsführung in Hartheim am 23. Februar.

Seit Jahrzehnten schlängeln sich zur Fasnetszeit Narrenumzüge durch Hartheims Straßen. So auch wieder am 23. Februar, wenn die Michelezunft den Ringumzug der Narrenfreunde Heuberg ausrichtet.

Allerdings fiel der Termin bisher noch nie mit einer Bundestagswahl zusammen. „Wie komme ich dann ins Wahllokal?“, mag sich da so mancher Wähler fragen.

Am kritischen Punkt regelt die Feuerwehr den Verkehr

Wahllokal ist das Hartheimer Rathaus, teilt die Pressestelle der Stadt Meßstetten schriftlich mit. Vor 11 und nach 16 Uhr kann das Amtsgebäude problemlos angefahren werden. Erst zwischen 11 und 16 Uhr wird es für manche „Hartemer“ etwas umständlicher.

Betroffen ist zuvorderst das Wohngebiet direkt unterhalb der Sportanlagen auf dem Lau. Denn Straßensperren, Umzugsstrecke und der Platz zum Aufstellen der rund 2000 erwarteten Hästräger schränken die freie Fahrt bisweilen ein.

Kritischer Punkt ist zeitweilig der Bereich, an dem sich die Enzianstraße, Brunnenstraße, Steinstraße und die Straße „Am Rain“ kreuzen. Hier sorgt die Freiwillige Feuerwehr für eine flexible Verkehrsführung, damit im Bedarfsfall für die Durchfahrt gesorgt ist.

Briefwahl kann bis 21. Februar beantragt werden

Die „Umleitungsstrecke“ zum Wahllokal während des Umzugs verläuft über die Steinstraße, Am Rain, Holderstraße, Schlehenweg, Kreisstraße 7148 und Unterdorfstraße.

Alternativen zum Auto wären ein kleiner Spaziergang – oder die Briefwahl. Dazu weist die Stadtverwaltung nochmals daraufhin, dass Briefwahlunterlagen und Wahlscheine bis Freitag, 21. Februar, 15 Uhr bei der Stadtverwaltung Meßstetten im Einwohnermeldeamt beantragt werden können.

Im Falle nachweislicher plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder unter unzumutbaren Bedingungen möglich macht, kann der Antrag sogar noch bis zum Wahltag, 23. Februar, 15 Uhr gestellt werden.

Mit dem Fahrservice der Michele zum Wahllokal

Einen besonderen Service am Wahl-Sonntag bietet die Michelezunft Hartheim an: Wer am 23. Februar im Bereich der Aufstellungs- und Umzugsstrecke wohnt und deshalb sein Auto in der Garage lassen will, kann den kostenlosen Fahrservice zum Wahllokal nutzen. Interessenten melden sich bei Zunftmeister Michael Falkenburger unter der Rufnummer 0152/27 38 70 02.

Der närrische Lindwurm schlängelt sich durch die Brunnenstraße, Rosenstraße, Steinstraße, Römerstraße, Heinstetter Straße, Grundstraße und Erlenstraße; die rund 2000 Umzugsteilnehmer stellen sich in den Straßen Holderstraße, Brunnenstraße und Enzianstraße auf.

Eingerichtet sind mehrere Straßensperren; zudem sollen quer gestellte Lastwagen und neu angeschaffte Terrorsperren verhindern, dass Fahrzeuge in den Umzugsbereich vordringen können. Aus Sicherheitsgründen sind die Standorte dieser Blockaden im Lageplan nicht verzeichnet.