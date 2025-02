Teilnahme an "Wahlarena"? Wagenknecht scheitert in Karlsruhe

1 Sahra Wagenknecht darf nicht an der "Wahlarena" teilnehmen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will bei der ARD-Wahlsendung heute Abend dabei sein. In den Vorinstanzen ist die Partei gescheitert. Nun hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden.









Karlsruhe/Köln - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist am Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, doch noch an der ARD-"Wahlarena" teilnehmen zu können. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe nahm eine Verfassungsbeschwerde der Partei nicht zur Entscheidung an (Az. 2 BvR 230/25).