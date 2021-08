Feuerwehreinsatz in der Nacht Anwohner melden Gasgeruch in der Villinger Innenstadt

Einsatz am späten Mittwochabend in der Villinger Innenstadt: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rücken aus, weil in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch gemeldet wurde. Doch vor Ort stellt sich die Lage anders dar.