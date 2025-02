Bundestagswahl: Schüler in Ettenheim und Rust haben schon gewählt

1 In Ettenheim wurden fast 300 Schüler an die Wahlurne gebeten. Sie mussten – ganz wie bei der echten Wahl am Sonntag – Ausweis und Wahlbenachrichtigung dabei haben. Foto: Gymnasium Ettenheim

Bundesweit werden Jugendliche bei der „Juniorwahl“ an die Wahlurnen gebeten. Auch Schulen in der Region beteiligten sich.









Link kopiert



Jugendliche in Ettenheim und Rust wurden im Rahmen der „Juniorwahl“ zur diesjährigen Bundestagswahl an die Wahlurne gebeten. So gaben fast 300 Schüler des Gymnasiums Ettenheim ihre Stimme ab, erklärt die Schule in einer Mitteilung. „In den vergangenen Wochen drehte sich im Gemeinschaftskundeunterricht alles um das Thema Demokratie und Wahlen“, heißt es. Dieses theoretische Wissen sollte dann auch in die Praxis umgesetzt werden – im Rahmen der Juniorwahl, bei der die Bundestagswahl von den jungen Menschen quasi simuliert wurde.