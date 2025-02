Innerhalb von nur 24 Stunden haben die Mitarbeiterinnen nun alle 4500 Briefwahlanträge mit Stimmzetteln versehen und zur Post gebracht. Neue Anträge werden tagesaktuell bearbeitet und ebenfalls wieder sofort versandt.

Die vorzeitige Auflösung des Bundestages und der kurzfristig angesetzte Wahltermin erfordern einen straffen Zeitplan bei den Parteien, Druckereien und Wahlämtern.

Erst nachdem Ende Januar die Widerspruchsfristen im Rahmen der Kandidatenaufstellung abgelaufen waren, konnten die Druckereien ans Werk gehen. Dadurch ist das Zeitfenster für Druck und Versand von Briefwahlunterlagen entsprechend knapp.

„Das städtische Wahlamt hat daher sofort mit der Bearbeitung der Briefwahlunterlagen begonnen, als die Stimmzettel bei uns eingetroffen sind“, berichtet Daniel Angst Leiter des Rottweiler Bürgerbüros, das zugleich das Wahlamt der Stadt Rottweil ist.

Bis nach Vietnam

Zuallererst wurden übrigens die bislang rund 90 Anträge der Rottweilerinnen und Rottweiler bearbeitet, die sich derzeit im Ausland aufhalten. Diese Briefe müssen nicht nur in europäische Nachbarländer wie Österreich oder die Schweiz, sondern teilweise sogar in die USA oder nach Vietnam per Luftpost geschickt werden. Gerade bei diesen Briefen ist nun Eile geboten, da es bei den langen Postwegen mit der fristgemäßen Rücksendung knapp werden könnte, so Wahlamtsleiter Angst.

Die jetzt auf den Weg gebrachten Briefe werden laut Post voraussichtlich innerhalb von drei Tagen zugestellt. „Eine ähnlich lange Zeit ist auch für den Rückweg einzurechnen“, sagt Angst. „Wer jetzt noch Briefwahl beantragen möchte, sollte sich also beeilen und die Briefwahlunterlagen nach Erhalt auch rasch ausfüllen und wieder zurückschicken“, mahnt Angst.

Briefwahlunterlagen am besten gleich zurück

Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahlsonntag bis allerspätestens um 18 Uhr im Alten Rathaus in Rottweil im Briefkasten eingegangen sein. Denn dann schließen die Wahllokale und die Auszählung beginnt.

„Wer auf Nummer sicher gehen will, der holt die Wahlunterlagen am besten direkt bei uns im Wahlamt ab und wirft den Wahlbrief in den Briefkasten im Alten Rathaus ein.

Oder noch einfacher: Man nutzt direkt die Wahlkabine vor dem Wahlamt.“