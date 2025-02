Bundestagswahl in Wildberg: So kommen die Briefwahlzettel rechtzeitig an

So kommen die Briefwahlzettel rechtzeitig an

Bundestagswahl in Wildberg

1 Ein Wahlbrief wird in einen Briefkasten geworfen. Dass er rechtzeitig ankommt, ist wegen der kurzen Zeit nicht sicher. Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Wer per Briefwahl seine Stimme zur Bundestagswahl abgeben möchte, hat in diesem Jahr wenig Zeit dazu. Die Stimmzettel sind in Wildberg noch nicht da, bis sie beantragt, beim Wähler eingegangen und schließlich per Post zur Wahlurne kommen, kann einige Zeit vergehen – vielleicht zu viel. Die Stadt Wildberg hat einige Tipps, wie Briefwähler rechtzeitig wählen.









Die Briefwahl wird immer beliebter. Sie erlaubt es Wahlberechtigten, ihre Stimme in Ruhe zuhause abzugeben und die Stimmzettel einzusenden, ohne am eigentlichen Wahltag ins Wahllokal gehen zu müssen. Auch für die Bundestagswahl am 23. Februar besteht diese Möglichkeit. Da die Neuwahlen aber einem sportlichen Zeitplan folgen, können die Briefwahlunterlagen erst kurz vor dem Wahltag versendet werden.