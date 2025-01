Um Bürgern die Orientierung bei der Bundestagswahl am 23. Februar zu erleichtern, bietet die Stadt Villingen-Schwenningen erstmals einen Wahllokalfinder an.

Dieser Wahllokalfinder mache eine einfache Suche mittels Straße und Hausnummer möglich, zeigt die Stadt VS in einer Pressemitteilung auf.

Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht zur Hand hat, kann folglich ab sofort online unter www.villingen-schwenningen.de/wahllokalfinder sein Wahllokal ermitteln. Zu finden ist dort auch die Angabe, ob das Wahllokal barrierefrei zu erreichen ist. Eine Übersicht aller rollstuhlgerechten Wahllokale steht auf der städtischen Webseite zur Verfügung.

Sollten Wahlberechtigte aufgrund eingeschränkter Mobilität ihr zugewiesenes Wahllokal nicht erreichen können, haben sie zwei Alternativen: Sie können einen Wahlschein beantragen, um in einem anderen, barrierefreien Wahllokal zu wählen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Stimme per Briefwahl abzugeben, was ebenfalls einfach und bequem möglich ist. Detaillierte Informationen zur Beantragung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen gibt es auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung sowie auf der städtischen Homepage.

Im Vergleich zur Europa- und Kommunalwahl sowie zum Bürgerentscheid im Juni 2024 gibt es bei den Wahllokalen insgesamt nur minimale Änderungen, informiert die Stadt weiter. Die Wahlbezirke und Wahlgebäude bleiben unverändert, es komme lediglich zu geringfügigen Anpassungen innerhalb der Wahlgebäude.

In Villingen

Änderungen im Stadtgebiet Villingen: Südstadtschule (Wahlbezirk 010-06): Das Wahllokal befindet sich nun in Zimmer 004 (statt Zimmer 002), Kindergarten Loretto: Die Wahlräume bleiben in der Turnhalle (Wahlbezirk 010-10) und im Gruppenraum 1 (Wahlbezirk 010-12). Hier wurden lediglich die Räume der Wahlbezirke aufgrund der Größe des Einzugsgebiets getauscht.

In Schwenningen

Änderungen im Stadtgebiet Schwenningen: Friedensschule: Alle Wahllokale befinden sich nun im Erdgeschoss und sind über den rückseitigen Eingang erreichbar. Wahlbezirk 020-17: Lichthof im Erdgeschoss (rechts) bleibt bestehen. Wahlbezirk 020-16: Neuer Wahlraum in Zimmer 1.29. Wahlbezirk 020-18: Neuer Wahlraum im Gruppenraum 1.27.

Änderungen in der Gartenschule (Wahlbezirke 020-01 und 020-05): Die neuen Wahlräume befinden sich in Zimmer 101 und 110 (statt in Zimmer 104 und 105). Der Zugang erfolgt über die Gartenstraße durch den Eingang der Turnhalle.

Alle Wahllokale und Räume seien großflächig ausgeschildert, um eine einfache Orientierung zu gewährleisten.