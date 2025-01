Ab Mitte Januar beginnt das Rechenzentrum der Stadt Villingen-Schwenningen mit dem Druck der Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 23. Februar.

Die Zustellung erfolgt durch die Deutsche Post AG, teilt die Stadt VS mit.

Alle Wahlberechtigten können ab Montag, 20. Januar, mit dem Erhalt ihrer Benachrichtigung rechnen, heißt es weiter. Spätestens bis zum 2. Februar sollten die Wahlbenachrichtigungen zugestellt sein.

Aufgrund unterschiedlicher Zustellzeiten kann es sein, dass einige Wahlberechtigte ihre Benachrichtigung früher erhalten als andere. Sollte bis zum 2. Februar keine Wahlbenachrichtigung eingegangen sein, wird empfohlen, sich mit dem zuständigen Wahlamt in Verbindung zu setzen, sofern die Wahlberechtigung besteht, zeigt die Stadtverwaltung weiter auf.

Wichtige Infos

Die Wahlbenachrichtigung enthält wichtige Informationen zur Wahl. Es wird darauf hingewiesen, diese sorgfältig aufzubewahren. Hinweise zur Beantragung eines Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen sind auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung sowie auf der Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen zu finden.

Briefwahlunterlagen stehen den Städten und Gemeinden ab Montag, 10. Februar, zur Verfügung und können erst ab diesem Zeitpunkt versendet werden, verdeutlicht die Stadt VS.

Bei Fragen zur Briefwahl können sich Bürgerinnen und Bürger an das Wahlbüro unter der Telefonnummer 07721/82 19 92 oder per E-Mail an wahlen@villingen-schwenningen.de wenden.

Das Wählerverzeichnis

Von Montag, 3. Februar, bis Freitag, 7. Februar, besteht die Möglichkeit, im Rathaus Villingen, Münsterplatz 7/8, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen. „So kann überprüft werden, ob die Eintragungen korrekt sind“, teilt die Stadtverwaltung mit.