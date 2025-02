Bundestagswahl in VS: Deutlicher Rechtsruck auch in VS

Deutlicher Rechtsruck auch in VS

Bundestagswahl in VS

1 Das Schwenninger Gymnasium am Deutenberg hatte eine klare Botschaft für alle Bürger der Stadt Villingen-Schwenningen. Foto: Marc Eich

Die AfD nähert sich in Prozente der CDU an. Die SPD rutscht auf Rang drei ab. Im Wohngebiet Schilterhäusle erreicht die AfD 59 Prozent der Zweitstimmen. Und auch in zwei von neun Ortsteilen ist die CDU nicht mehr an erster Stelle. Die Wahlbeteiligung: 79,1 Prozent.









Der Rechtsruck macht sich quer durch Villingen-Schwenningen breit und spiegelt sich in den Zahlen aus den Wahlbezirken wider. Im Wohngebiet Schilterhäusle (Wahlbezirk David-Fuchs-Haus) kommt die AfD auf 59 Prozent – das beste Ergebnis VS-weit. In Schwenningen holt sie in allen Wahlbezirken die meisten Zweitstimmen vor der CDU. Und in den Ortsteilen von VS gewinnt sie in Weigheim und Marbach die Mehrheit der Zweitstimmen.