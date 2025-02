Bundestagswahl in Villingen-Schwenningen: Fehlstart in Wahllokal sorgt bei Wähler für Unmut

1 Lief die Wahl in allen Wahllokalen wirklich reibungslos? Foto: Marc Eich

Ein Wahllokal ohne Stimmzettel und Kugelschreiber – der Wahlmorgen in der Neckarschule in Schwenningen begann mit einem peinlichen Fehlstart. Was sagen CDU und SPD zum Wahlausgang in der Doppelstadt und zu einer möglichen Koalitionsbildung?









Die Bundestagswahl 2025 ist Geschichte. Die Bürger in Deutschland und in Villingen-Schwenningen haben ihre Stimmen abgegeben – doch verlief alles reibungslos? Laut einem Leser unserer Zeitung kam es am Wahlmorgen in einem Wahllokal in Schwenningen zu erheblichen Problemen.