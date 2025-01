Bundestagswahl in St. Georgen: Bei der Briefwahl wird es zeitlich knapp – so gelingt sie sicher

Weltcup in Schonach Der Schwarzwaldpokal kann starten

In Schonach ist alles startklar für den Schwarzwaldpokal. Die letzten Vorbereitungen für den einzigen Weltcup der Weltelite in der Nordischen Kombination in Deutschland in diesem Jahr sind getätigt. Das ist nur dank der mehr als 450 freiwilligen Helfer möglich.