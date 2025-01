1 Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl können voraussichtlich erst ab dem 10. Februar verschickt werden. Foto: Stadt Rottweil

Die vorgezogene Bundestagswahl hat so ihre Tücken. Die Briefwahlunterlagen können erst recht spät verschickt werden. Und dann ist da ja noch die Postzustellung.









Der Termin rückt näher: Am Sonntag, 23. Februar, findet die vorgezogene Bundestagswahl statt. Die schriftlichen Wahlbenachrichtigungen werden derzeit per Post zugestellt. Wichtig: Briefwahlunterlagen können in Rottweil voraussichtlich frühestens ab dem 10. Februar versandt oder abgeholt werden, so die Stadtverwaltung.