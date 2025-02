1 Alles im Griff – auch in Sachen Briefwahl – hat das Wahlteam der Stadtverwaltung Meßstetten. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

„Sich sputen“ ist bei der Briefwahl für die Bundestagswahl am 23. Februar angesagt – auch für die Bürger der Stadt Meßstetten.









Das Wählen per Brief liegt im Trend und dürfte auch bei der Bundestagswahl am 23. Februar stark nachgefragt sein. Erst mit der Zustellung der Stimmzettel in den Rathäusern ist es möglich, die Briefwahlanträge zu bearbeiten und dieser Tage an die Wähler zu verschicken.