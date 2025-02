Bundestagswahl in Glatten

1 Die Bundestagswahl in Glatten war denkbar knapp. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Das war ein ganz knappes Rennen: Die CDU hat in Glatten nur zehn Stimmen Vorsprung vor der AfD.









Denkbar knapp ist die AfD bei der Bundestagswahl am Sonntag in Glatten nicht stärkste Kraft geworden. Die CDU erreichte 32,8, die AfD 32,2 Prozent der Zweitstimmen. In absoluten Zahlen ausgedrückt: 517 zu 507 Stimmen.