1 In Geislingen und dem Ortsteil Binsdorf müssen sich die Wähler ein wenig umstellen – zumindest was den Ort ihrer Stimmabgabe betrifft. Foto: dpa/Patrick Pleul

In der Stadt Geislingen werden am Sonntag wegen der Fasnet zwei Räume in anderen Gebäuden als Wahllokale geöffnet.









Link kopiert



Bei den Wahlen für verschiedene politische Ämter und Parlamente werden auch in Geislingen, Binsdorf und Erlaheim meist dieselben öffentlichen Räume für die Stimmabgabe und das Auszählen hergerichtet: In den beiden Teilorten zentral in deren Rathäusern, in der Kernstadt in den beiden Sporthallen und im Bürgerhaus.