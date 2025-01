Bundestagswahl in Donaueschingen: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

1 Lorena Klingner, Karolin Baier und Sebastian Pfaff (von links) von der Donaueschinger Stadtverwaltung bereiten die Wahlurnen vor. Foto: Pascal Guegan

Die vorgezogene Bundestagswahl stellt die Stadt vor manche Herausforderungen. Die Verwaltung hat bis Sonntag, 23. Februar, viel zu tun. An ehrenamtlichen Helfern mangelt es aber trotz der närrischen Jahreszeit in Donaueschingen nicht.









Eigentlich stand die nächste Bundestagswahl am 28. September 2025 an. Mit dem Ampel-Aus und dem vorgezogenen Wahltermin am Sonntag, 23. Februar, kommt der Urnengang schneller als erwartet. Das bedeutet eine Menge Arbeit für die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung – zumal die Bundestagswahl mitten in die närrische Jahreszeit fällt.