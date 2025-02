1 Im Sonntag zählen Bürgermeister Hans-Joachim Lippus und die Wahlhelfer erneut Stimmen aus – dann für die Bundestagswahl. Foto: Archiv/Marschal

Wegen der Fasnet befindet sich das Dautmerger Wahllokal zur Bundestagswahl im Feuerwehrgerätehaus.









In der jüngsten Sitzung des Dautmerger Gemeinderats am Mittwochabend warf Bürgermeister Hans-Joachim Lippus einen Blick auf den Wahlsonntag am kommenden Wochenende. „Wir sind soweit durch mit der Organisation“, sagte er am Mittwochabend. Am Freitag werde noch das Wahllokal hergerichtet. Federführend kümmerte sich Lippus selbst um die Wahlvorbereitung, ebenso die Rathausmitarbeiterin Bianca Hezel.