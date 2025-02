1 Die Schüler am Hans-Küng-Progymnasium haben bei der Juniorwahl mitgemacht. Foto: Bartels

Am Hans-Küng-Progymnasium haben sich die jungen Leute an der Juniorwahl beteiligt.









Bereits in der Woche vor der Bundestagswahl haben sich die Schüler der neunten und zehnten Klasse des Progymnasiums intensiv mit der großen Berliner Politik auseinandergesetzt. In einer Projektarbeit im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts arbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler an den Wahlprogrammen der Parteien ab, die laut Umfragen die realistischsten Chancen hatten in den Bundestag gewählt zu werden.