Bundestagswahl in Balingen: So laufen die Vorbereitungen der Stadtverwaltung

So laufen die Vorbereitungen der Stadtverwaltung

Bundestagswahl in Balingen

1 Bei der Bundestagswahl am 23. Februar können Bürger zwei Stimmen vergeben. Foto: Patrick Pleul/dpa

Seitens der Stadtverwaltung hat man sich eigenen Angaben zufolge bestmöglich auf die Bundestagswahl vorbereitet. Der relativ kurze Organisationszeitraum sei dennoch fordernd für das Wahlamt.









26 000 Wahlberechtigte zählt die Stadtverwaltung in Balingen und den Ortsteilen. Sie können entweder persönlich den Stimmzettel ausfüllen, oder bereits vorher per Briefwahl abstimmen. Zeit für die Vorbereitungen bleibt nicht mehr all zu viel, denn der 23. Februar steht schon bald bevor. Wie die Vorbereitungen der Stadtverwaltung laufen, haben wir daher nachgefragt.