Union triumphiert in der Doppelgemeinde

Bundestagswahl in Bad Rippoldsau-Schapbach

1 Auch er ging wählen: Bürgermeister Waidele am Sonntag in Schapbach bei der Stimmabgabe. Foto: Wilfried Weis

Die CDU in Bad Rippoldsau-Schapbach legt gegenüber 2021 mehr als 11 Prozent zu.









Nachdem am Sonntagabend alle Wahlbezirke in Bad Rippoldsau-Schapbach ausgezählt waren, war klar: Die Union hat die Bundestagswahl in der Doppelgemeinde eindeutig gewonnen. Denn die CDU erreichte bei den Zweitstimmen 41,6 Prozent.