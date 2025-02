„Demokratie.fest“ in Rottweil Von Mut und Miteinander

Wie bunt und vielfältig Rottweil ist, das zeigte einmal mehr das „Demokratie.fest“ am Samstag. Das Bündnis „Rottweil bleibt bunt“ hatte in rekordverdächtiger Zeit ein tolles Programm auf die Beine gestellt, und das lockte viele Besucher in die Stadt.