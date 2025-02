Bundestagswahl im Raum Horb: FDP-Debakel und AfD-Höhenflug

1 Stimmabgabe im Wahllokal Gutermann-Grundschule in Horb Foto: Jürgen Lück

Kommunalpolitiker aus dem Raum Horb bewerten in einer ersten Analyse das Ergebnis der Bundestagswahl. Die AfD feiert, die FDP erlebt in ihrer früheren „liberalen Hochburg“ ein Debakel. Empfingens Bürgermeister Truffner (CDU) fordert Veränderungen.









Dettlingen lieferte am Horber Wahlabend das erste Ergebnis und das war ein Paukenschlag: 43,7 Prozent der Zweitstimmen für die AfD! Es blieb am Sonntagabend der Spitzenwert in Horb für die Rechtspopulisten. Aber zum Beispiel auch in Talheim (Rathaus 39,9 und Steinachtalhalle 36,9 Prozent) sind die AfD-Werte hoch. Die CDU kommt in Horb insgesamt bei den Zweitstimmen auf 34,9 Prozent (2021: 27,5). Auf die SPD entfielen 11,4 Prozent (17,5 Prozent), auf Bündnis 90/Die Grünen 8,0 Prozent (11,1 Prozent), auf die FDP 5,8 Prozent (20,3 Prozent), auf die AfD 27,1 (13,4 Prozent), und auf Die Linke 4,7 (2,4 Prozent). Das BSW kam auf 4,1 Prozent. Auch in den Nachbargemeinden sind die Ergebnisse ähnlich.