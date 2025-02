Bundestagswahl im Kreis Freudenstadt: Welche Parteien haben wo ihr bestes Ergebnis?

1 Hinweisschilder an der Tür des Freudenstädter Rathauses: Beim Wahlergebnis gibt es teils deutliche Unterschiede zwischen den Kommunen. Foto: Beyer

Beim Blick auf das Wahlergebnis im Kreis Freudenstadt zeigen sich teils große Unterschiede zwischen den Kommunen. Ein genauer Blick in die Zahlen zeigt, wo die einzelnen Parteien in der Region derzeit ihre Hochburgen haben – und wo sie besonders schlecht abgeschnitten haben.









Auch in der Region sind am Sonntag die Menschen in Massen zu den Wahlurnen geströmt. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Calw-Freudenstadt lag bei 82,9 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung wurde in Eutingen gemessen mit 87,2 Prozent. Die zweithöchste Wahlbeteiligung gab es in Pfalzgrafenweiler mit 87 Prozent.