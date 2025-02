Die Bürgermeister im Altkreis Hechingen rufen vor der Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, Bürger dazu auf, ihr Wahlrecht zu nutzen. Lesen Sie hier ihre Argumente.

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am kommenden Sonntag, 23. Februar, sind die Bürger zum Urnengang aufgefordert. Bürgermeister der Kommunen aus dem Zollernalbkreis, die zum Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen gehören, rufen die Bürger auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Philipp Hahn, Hechingen

Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn betont in seinem Wahlaufruf: „Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hechingen, am 23. Februar 2025 haben Sie die Möglichkeit, über die Zukunft unseres Landes mitzubestimmen.“ Die Bundestagswahl sei eine der wichtigsten Entscheidungen für unsere Demokratie. Und weiter: „Jede Stimme zählt – auch Ihre! Unsere Demokratie lebt von der Beteiligung vieler, idealerweise aller.“ Nur wenn die Bürger wählen gehen, könnten sie die Zukunft aktiv mitgestalten.

Zudem fügt das Stadtoberhaupt der Zollernstadt an: „Ob soziale Gerechtigkeit, innere Sicherheit, Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung oder Digitalisierung – all diese Themen betreffen uns hier in Hechingen direkt. Nutzen Sie bitte Ihr Wahlrecht, setzen Sie ein Zeichen für eine starke Demokratie und gestalten Sie die Politik der kommenden Jahre mit.“

Oliver Simmendinger, Jungingen

Oliver Simmendinger, Bürgermeister in Jungingen, appelliert: „Es ist ein Privileg, wählen gehen zu dürfen, deshalb: machen Sie bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Nehmen Sie Ihr demokratisches Grundrecht und Ihre staatsbürgerliche Pflicht ernst.“

Simmendinger hofft in seinem Wahlaufruf auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. In Zeiten des Wahlkampf sagt Simmendinger zudem: „Auch wir als Gesellschaft, müssen trotz unserer unterschiedlichen Freiheiten, Meinungen und Bedürfnisse wieder enger zusammenrücken. Dazu gehört unbedingt die Rückkehr zu mehr Respekt, Toleranz, Nähe, Rücksicht und Nächstenliebe.“

Friedbert Dieringer, Grosselfingen

Grosselfingens Bürgermeister Friedbert Dieringer schreibt etwa in seinem öffentlichen Aufruf: „Dies ist nicht nur eine wichtige Gelegenheit, unsere Stimme abzugeben, sondern auch ein entscheidender Moment, um die Zukunft unseres Landes aktiv mitzugestalten.“ Er schreibt weiter: „Es geht darum, wie wir als Gesellschaft mit Herausforderungen wie der Migration, dem Klimawandel, der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung umgehen.“ Die Wähler würden mitentscheiden, welche dieser Themen in den nächsten Jahren im Mittelpunkt des politischen Diskurses stehen und wie die „damit verbundenen Herausforderungen“ angegangen werden.

Roman Waizenegger mit Ortsvorstehern, Bisingen

Auch in der Nachbargemeinde Bisingen wird zum Wählen aufgerufen: Ihren Wahlaufruf setzten die Ortsvorsteher und der Bürgermeister unter den Titel „Wählen gehen, sonst entscheiden andere“. Darin heißt es: „Sie als Wahlberechtigte stehen nun erneut vor einer wichtigen und zukunftsweisenden Entscheidung.“ Unabhängig davon, für wen und für welche Partei sich die Bürger entscheiden: „Wichtig ist, dass Sie zur Wahl gehen.“

Denn: „Wahlen nach demokratischen Grundsätzen sind bei weitem keine Selbstverständlichkeit und mithin ein Privileg.“ Bisingen und die Ortsteile hätten sich „schon immer durch eine gute und hohe Wahlbeteiligung ausgezeichnet“. Bei der vergangenen Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung demnach bei rund 76 Prozent. „Sorgen Sie durch die Abgabe Ihrer Stimmen dafür, dass dies auch so bleibt.“