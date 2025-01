Der FDP hat auf dem Wochenmarkt in Rottweil mit ihrem Infostand zur Bundestagswahl den Wahlkampf begonnen.

Mit zehn Mitgliedern des FDP Kreisverbands Rottweil scharten sich um Bundestagskandidat Andreas Anton viele Unterstützer. Anton zieht ein positives Fazit: „Wir bekommen viel Zuspruch, es gibt natürlich auch Kritik. Definitiv ist die Stimmung besser als in den Umfragen“.

Die Gespräche mit Marktbesuchern drehten sich laut Anton hauptsächlich um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Bürokratie sowie um Gerechtigkeitsfragen beim Bürgergeld und bei Sozialleistungen. „Es ist deutlich spürbar, dass die Menschen eine bürgerliche Politik wollen und sehr genau wissen, dass es so nicht weiter gehen kann“, stellt Landtagsabgeordneter Daniel Karrais fest.

Das Gespräch suchen

Eindrücklich in Erinnerung bei den Wahlkämpfern blieb die Aussage einer Bürgerin: „Wenn das jetzt nicht klappt mit schwarz-gelb, sieht es 2029 sehr düster aus um unser Land“. Genug Ansporn für die FDP sich anzustrengen. Man wolle in den nächsten Wochen auf den Wochenmärkten das Gespräch suchen, so die Partei.