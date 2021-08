Sommersound Warm-Up Álvaro Soler lässt es in Villingen-Schwenningen krachen

Mit spanischen Klängen eröffnete der Sänger Álvaro Soler am Donnerstagabend den Sommersound VS Warm-Up. Ein Auftakt nach Maß für diese Konzertreihe in Villingen-Schwenningen.