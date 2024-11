Bundestagswahl: BfV warnt vor Beeinflussung der Wahl durch fremde Mächte

1 Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt besonders vor Einflussversuchen auf die Bundestagswahl aus Russland. Foto: Oliver Berg/dpa

Im Februar ist in Deutschland Bundestagswahl. Angesichts der aktuellen Weltlage stellt sich das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Versuche der Einflussnahme anderer Staaten ein.









Berlin - Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) warnt vor möglichen Versuchen der Einflussnahme anderer Staaten auf die anstehende Bundestagswahl. "Einzukalkulieren sind Aktionen der Desinformation und Diskreditierung, Cyberangriffe sowie Spionage und Sabotage", teilte das BfV mit. "Sie zielen darauf ab, im Verborgenen und unter Vortäuschung falscher Tatsachen Einfluss auf Entscheidungs- und Funktionsträger in anderen Staaten auszuüben, aber auch in den freien Meinungs- und Willensbildungsprozess einzuwirken." Auch solle das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität und Integrität der Institutionen geschwächt werden. Das BfV warnte besonders vor Einflussversuchen aus Russland.