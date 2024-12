Bundestagswahl: Am Ende bleibt für die Grünen nur die CDU

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann regiert in Stuttgart mit der CDU als Juniorpartner. Er kann sich ein schwarz-grünes Bündnis in Berlin gut vorstellen – aber nur, wenn die Klimapolitik nicht unter die Räder kommt. Foto: dpa/Helena Dolderer

Die Grünen setzen in Land und Bund machtpolitisch auf die CDU. Jetzt, da ein Machtwechsel in Berlin näher rückt, werden die Positionen abgeklopft. Auf dem Grünen-Parteitag in Reutlingen kamen Fragen auf.









Link kopiert



Wollte man den Beziehungsstatus zwischen CDU und Grünen bewerten, lautete das Ergebnis: Es ist kompliziert. Am Samstag, die baden-württembergischen Grünen wählten in Reutlingen ihre Landesliste für die Bundestagswahl, ließ sich auf den Nachrichtenportalen ein bizarrer Schlagabtausch zwischen dem neuen Grünen-Bundesvorsitzenden Felix Banaszak und dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mitverfolgen. Banaszak hatte in einem Mediengespräch kundgetan, er suche das Gespräch mit Friedrich Merz, dem CDU-Chef und Kanzlerkandidaten der Union. Es gebe auch schon einen Termin. Prompt meldete sich Linnemann aus dem Off. Der Generalsekretär dementierte: „Ein Treffen ist nicht geplant. Anderslautende Berichte seien „schlicht falsch“.