Bundestagswahl am 23. Februar: Guido Cantz: Wahlkampf beeinflusst Karneval

Köln - Guido Cantz sieht es als Herausforderung, dass der Karneval dieses Jahr mit dem Bundestagswahlkampf zusammenfällt. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas in 33 Jahren schon mal erlebt habe – es bleibt sehr spannend, weil sehr viel passieren wird", sagte der im Karneval aktive Komiker und TV-Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Ich muss natürlich meine Hausaufgaben machen und aktuell und spontan sein."