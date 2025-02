Nach Erststimmen liegt die CDU mit Moritz Oppelt bei der Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Rhein-Neckar derzeit vorne. 26 von 34 der Gemeinden im Wahlkreis sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die aktuellen Zwischenstände bei Erst- und Zweitstimmen, Parteien und Direktkandierenden. Der Artikel wird automatisch erstellt und aktualisiert.

Mit 34,6 Prozent der Erststimmen liegt Moritz Oppelt für die CDU derzeit auf dem ersten Platz. Deutlich dahinter liegt Achim Köhler für die AfD mit 20,7 Prozent. 2021 gewann die CDU, 28,5 Prozent der Wählenden gaben damals ihre Erststimme für die Partei ab. Wegen des neuen Wahlrechts ist Stand jetzt noch nicht klar, ob der Wahlkreis mit einem Direktmandat im Bundestag vertreten sein wird. Sobald die Mandate feststehen, berichten wir sie an dieser Stelle. Mehr Informationen zum neuen Bundestagswahlrecht finden Sie hier.

Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU im Wahlkreis Rhein-Neckar aktuell vorne. Auf sie entfallen 31,2 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen. Dahinter folgen die AfD mit 21,0 Prozent und die SPD mit 15,5 Prozent der Stimmen.

Bei der letzten Bundestagswahl 2021 holte die CDU die meisten Stimmen (25,5 Prozent). Die im November aufgelöste Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kam im Wahlkreis Rhein-Neckar 2021 auf 53,6 Prozent, aktuell liegt sie bei 33,2 Prozent.

Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann nach aktuellem Auszählungsstand die AfD für sich verbuchen: Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 steigt ihr Zweitstimmenergebnis um 10,7 Prozentpunkte. Ebenfalls dazugewonnen hat Stand jetzt die CDU mit plus 5,7 Prozentpunkten. Die größten Verluste hat die FDP eingefahren - mit minus 8,8 Prozentpunkten. Das BSW tritt bei der aktuellen Wahl erstmals für den Bundestag an und erreicht aus dem Stand 4,1 Prozent. Die folgende Grafik zeigt die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien verglichen mit der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis Rhein-Neckar:

Bei der Bundestagswahl 2021 gaben im Wahlkreis Rhein-Neckar 78,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Im Landesschnitt waren es damals 77,8 Prozent.

Wer in welcher Gemeinde im Wahlkreis Rhein-Neckar die meisten Erststimmen geholt hat, zeigt die folgende Karte. Die bereits fertig ausgezählten Gemeinden sind jeweils nach der Partei mit dem stärksten Erststimmenergebnis eingefärbt. Durch einen Klick auf eine Gemeinde sehen Sie das genaue Ergebnis.

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Bundestagswahl in diesem Jahr 29 Parteien und Listen in ganz Deutschland antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien zu Sonstigen zusammen.

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).