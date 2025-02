Bundestagswahl 2025: Thorsten Frei holt in Hüfingen 47,6 Prozent

1 Bürgermeister Patrick Haas und seine Lebensgefährtin Nele Schmalbach sind bei der Bundestagswahl in Hüfingen als Wahlhelfer dabei – und spüren einen großen Andrang von Wählern. Foto: Bernhard Lutz

Thorsten Frei und seine Partei legen in Hüfingen deutlich zu. Die AfD verdoppelt ihren Stimmanteil fast.









Gegen 21 Uhr endet ein langer Wahlsonntag in Hüfingen. Am späten Abend sind die letzten Stimmen in der Stadt ausgezählt und gemeldet. Bundesweit berichtet das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap in den ersten Prognosen über eine historisch hohe Wahlbeteiligung von 84 Prozent. Auch in Hüfingen hat Bürgermeister Patrick Haas zumindest einen großen Andrang gespürt. Genaue Zahlen wusste er am Abend noch keine, kam Haas doch gerade selbst erst aus dem Wahllokal, in dem er als Helfer noch Stimmen ausgezählt hat.