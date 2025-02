So kann in Hechingen noch Briefwahl beantragt werden

Die Bundestagswahl 2025 am Sonntag, 23. Februar, rückt näher. Die Wahlvorbereitungen biegen auf die Zielgerade ein. Wer in Hechingen Briefwahl beantragen möchte, kann dies noch tun. Ein Überblick, was zu tun ist und welche Fristen gelten.









Durch die vorgezogene Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar, ist der Zeitraum für die Briefwahl besonders knapp. Die Frist zur Online-Beantragung von Wahlscheinen/Briefwahl endet in Hechingen am Donnerstag, 20. Februar, 12 Uhr.