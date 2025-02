1 Bei uns finden Sie die Bundestags-Wahlergebnisse aller Gemeinden in Baden-Württemberg Foto: ZGS/Ruckaberle

Parteien, Kandidaten, Wahlbeteiligung: Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg, für jede Gemeinde - vom Zwischenstand bis zum Endergebnis.









Von 18 Uhr an wird am Sonntag das Ergebnis der Bundestagswahl ausgezählt. Wir berichten in der Wahlnacht ständig aktualisiert, wie die 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg abgestimmt haben.