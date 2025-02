Bundestagswahl 2025 So haben die Donaueschinger in den Ortsteilen abgestimmt

Thorsten Frei und die CDU sind nicht überall die Gewinner – das zeigt ein Blick in die einzelnen Wahlbezirke. Außerdem gibt es Unterschiede zwischen der Brief- und Urnenwahl. In einem Lokal bekommt die AfD über 50 Prozent.