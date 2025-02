Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Schwanau

Am Sonntag werden sie verlegt Diese Schicksale stecken hinter den Stolpersteinen in Schwanau

In Nonnenweier und Allmannsweier werden am Sonntag insgesamt sechs Stolpersteine verlegt. Sie erinnern an Menschen, die dort lebten, vom NS-Regime jedoch vertrieben wurden. Nur zwei der sechs Verfolgten überlebten die NS-Zeit.