Bundestagswahl 2025: Platzhirsch Bareiß verteidigt sein Revier in Geislingen

Bundestagswahl in Balingen Ohne sie geht nichts beim Kreuzchen machen

Rund 250 Mitarbeiter der Stadt und Freiwillige waren am Wahlsonntag am Start: Als Wahlhelfer sorgen sie in den Wahllokalen dafür, dass alles reibungslos abläuft und jeder seine beiden Kreuzchen machen kann. Geklappt hat das nicht bei jedem – es wurden auch ungültige Stimmzettel in die Urnen geworfen.