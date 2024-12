Bundestagswahl 2025: Maria Lena Weiss kandidiert wieder für den Kreis Rottweil

1 Maria-Lena Weiss will erneut in den Bundestag einziehen. Foto: Weiss

Maria-Lena Weiss vertritt seit drei Jahren den Bundestagswahlkreis Rottweil-Tuttlingen in Berlin und wird bei der kommenden Bundestagswahl erneut als CDU-Direktkandidatin antreten.









Link kopiert



Am Wahlsonntag, 23. Februar, geht es für Tuttlingen, Rottweil und den Landkreis um alles, so Weiss in einer Pressemitteilung. Dann hätten es die Wähler aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen selbst in der Hand, ob sie künftig in Berlin weiterhin repräsentiert sein wollen oder nicht. Auf einen Platz auf der Landesliste ihrer Partei verzichtet die Politikerin.