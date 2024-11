Bundestagswahl 2025: Kommunen: Frühe Neuwahlen Kraftakt, aber stemmbar

1 Ein Mann steckt den Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 ein. Foto: dpa/Arne Dedert

Im Bund wird noch um einen Termin für die vorgezogenen Bundestagswahlen gerungen. Die Kommunen in Baden-Württemberg bereiten sich bereits darauf vor.









Link kopiert



Die baden-württembergischen Kommunalverbände halten auch einen frühen Neuwahltermin für einen Kraftakt, aber stemmbar. „Die Städte und Gemeinden sind in der Durchführung von Wahlen geübt und grundsätzlich in der Lage, eine Wahl innerhalb der Fristen vorzubereiten und umzusetzen“, teilte ein Sprecher des Gemeindetags am Montag mit. Gleichwohl bedeute eine kurzfristige Umsetzung der Bundestagswahl einen logistischen Kraftakt.