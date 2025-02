Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Kappel-Grafenhausen

Erfolgreiche Nachwuchsarbeit Das Durchschnittsalter der Aktiven beim Mahlberger Musikverein beträgt 26 Jahre

Dirigentin Melanie Huber will das Orchester des Mahlberger Musikvereins in eine gute Zukunft führen und dafür den modernen Bereich weiter ausbauen. Besonders lobt sie die Jugendausbilder, die dafür sorgen, dass es dem Verein nicht an Nachwuchs mangelt.