Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Jungingen

Bundestagswahl 2025 So werden Wahlhelfer in Jungingen entschädigt

Bei der Bundestagswahl am Sonntag greift für Wahlhelfer in Jungingen die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Heißt: Pro Stunde und Tag ist ein Betrag festgelegt. Unsere Redaktion verrät, wie viel Geld es in der Killertalgemeinde gibt.