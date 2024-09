Bundestagswahl 2025: Julian Grünke (FDP) zum Verbleib in der Ampel-Koalition

1 Julian Grünke kandidiert für die FDP bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Tübingen. Foto: FDP

Die FDP hat Julian Grünke in Mössingen als Kandidat für den Bundestagswahlkreis 290 Tübingen zu ihrem Kandidaten gewählt. Er beantwortete dabei auch die Frage, ob die Liberalen der Koalition mit SPD und Grünen den Rücken kehren sollten.









Am vergangenen Sonntag fand in Mössingen die Wahlkreisversammlung der FDP im Wahlkreis 290 Tübingen statt. Die gut 40 Teilnehmer haben Julian Grünke zur Kandidatur nominiert. Grünke sitzt seit dem 1. September dieses Jahres als Nachrücker für Michael Theurer im Bundestag. Darüber informiert die FDP im Wahlkreis in einer Pressemitteilung.