1 Martin Rosemann, für die SPD im Bundestag abgeordnet, kandidiert für dieses Amt nicht mehr. Foto: Fionn Große/Fionn Große

Martin Rosemann (SPD) kandidiert nicht erneut um einen Sitz im Bundestag. Bislang ist er dort für den Wahlkreis 290 Tübingen abgeordnet.









Schon am Donnerstag hat die Bundestagsabgeordnete der CDU, Annette Widmann-Mauz, angekündigt, bei den Wahlen im Jahr 2025 nicht mehr antreten zu wollen. Dies macht einen Tag später nun auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann an mit einem öffentlichen Brief an die SPD-Mitglieder seines Wahlkreises.