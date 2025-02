Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Griesingen

Bald liegen die ersten Ergebnisse der vorgezogenen Bundestagswahl in Griesingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Bei der Bundestagswahl 2025 wird am 23. Februar auch in Griesingen das neue Parlament gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabend gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Sie finden hier aber bereits jetzt alles Wissenswerte zu den Ergebnissen der letzten Wahlen.

Sobald Ergebnisse vorliegen, aktualisieren wir diesen Beitrag und berichten, wie die Parteien und Direktkandidierenden in Griesingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Da bei der vorgezogenen Neuwahl erstmals ein neues Wahlrecht gilt, wird auch die Frage entscheidend sein, wer ein Direktmandat erhält und wer nicht.

Bei der vergangenen Bundestagswahl am 26. September 2021 gewann in Griesingen die CDU. Sie erzielte nach allen ausgezählten Zweitstimmen 36,9 Prozent.

In der vergangenen Legislaturperiode saßen für den Wahlkreis Ulm und damit für Griesingen mehrere Abgeordnete im Bundestag. Das Direktmandat gewann 2021 Ronja Kemmer für die CDU. Über die Landesliste kam Marcel Emmerich für die Grünen in den Bundestag.

Die Wahlbeteiligung lag bei der vergangenen Bundestagswahl bei 54,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 77,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Griesingen gehört bei der Bundestagswahl zum Wahlkreis Ulm. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Bundestagswahl 2025 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Bundestagswahl in diesem Jahr 29 Parteien und Listen in ganz Deutschland antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien zu Sonstigen zusammen.

Alle Ergebnisse der Bundestagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).