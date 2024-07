Der Kandidat im Wahlkreis mit der Nummer 286 vertritt hierbei den Schwarzwald-Baar-Kreis sowie die zum Ortenaukreis zählenden Gemeinden Gutach, Hausach, Hornberg, Oberwolfach und Wolfach. Patrick Leismann schlug der Versammlung in seiner Funktion als Kreisvorsitzender, Mark Hohensee als Kandidaten der FDP im Wahlkreis 286 vor.

Weitere Vorschläge gab es nicht. Hohensee wurde in der anschließenden geheimen Wahl bei einer Enthaltung nahezu einstimmig gewählt.

Zur Person

Er ist 31 Jahre alt und stammt aus Villingen-Schwenningen, ist Bauingenieur und leitet das familieneigene Bauunternehmen. Hohensee ist seit vielen Jahren politisch aktiv. Er ist Vorsitzen-der der Jungen Liberalen Baden-Württemberg und kandidierte zuletzt für einen Sitz im Europaparlament. In seiner Vorstellung ging Hohensee auf einige Themen ein, die er als Abgeordneter im Deutschen Bundestag angehen will: Unter dem Motto „Einfach mal machen“ will er sich für die beschleunigte Sanierung der Verkehrsinfrastruktur und einen stärkeren Abbau von Bürokratie einsetzen.