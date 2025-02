Bundestagswahl 2025: Die politische Landkarte färbt sich schwarz und blau

Alle Gemeinden, alle Wahlkreise, alle Wahlsieger: Wir zeigen den Zwischenstand bei der Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg, ständig aktualisiert. Bislang färbt sich die politische Landkarte vor allem schwarz und blau – und an einer Stelle grün.

Wie schwarz, grün, rot oder blau färbt sich die Baden-Württemberg-Karte nach der Bundestagswahl 2025? Das wird im Laufe des Sonntagabend klar. In diesem Beitrag zeigen wir den Zwischenstand bei der Auszählung, ständig aktualisiert – für alle Gemeinden und Wahlkreise im Land.

Interessant ist für viele Baden-Württemberger, welche Partei in ihrer Gemeinde die meisten Zweitstimmen geholt hat. Das zeigt die folgende Karte. Deutlich wird, dass zumindest in den früh ausgezählten kleineren Gemeinden die CDU dominiert. Einige Flecken in Baden-Württemberg färben sich zudem blau, und Stand 20:40 Uhr ein einziger grün:

In der Region Stuttgart ist die AfD in mindestens drei Gemeinden stärkste Kraft bei den Zweitstimmen.

Die Ergebnisse für Ihre Gemeinde können Sie mithilfe unseres Suchfelds auf der Bundestagswahl-Seite oder am Ende dieses Beitrags abrufen, indem Sie den Namen der Gemeinde eingeben. Das Suchfeld funktioniert ebenfalls für die Wahlkreise im Land.

Die Wahlkreissieger im Land

Die folgende Karte zeigt nach Auszählung aller Stimmen die Erststimmenanteile in den baden-württembergischen Wahlkreisen – also die Stimmen für die Kandidierenden, die direkt in den Bundestags einziehen wollen. Allerdings ist nicht klar, ob alle Wahlkreissieger das schaffen, weil bei dieser Bundestagswahl erstmals ein neues Wahlrecht gilt.

Für eine übersichtliche Darstellung führen wir in der folgenden Tabelle sämtliche Wahlkreissieger aus Baden-Württemberg auf – sobald alles ausgezählt ist:

Für alle anderen baden-württembergischen Gemeinden und Wahlkreise berichten wir die Ergebnisse der Bundestagswahl vom Sonntag. Über ein Suchfeld kommen Sie auf unserer Ergebnisseite komfortabel zum Ergebnis Ihrer Gemeinde oder Ihres Wahlkreises.

Dieses Angebot ist möglich, weil wir die Zwischen- und Endergebnisse automatisiert weiterverarbeiten. Wie wir das tun, erklären wir in diesem Artikel.