1 Rund 120 Zuhörer verfolgen die Diskussion im Jahr 2021. Foto: Maier

Einige Direktkandidaten für den Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen kommen kommende Woche nach Balingen-Frommern zu einer Podiumsdiskussion.









Der Ortschaftsrat Frommern lädt am Freitag, 7. Februar, ab 17.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion in die Turn- und Festhalle in Frommern ein. An der Diskussion werden Thomas Bareiß (CDU), Robin Mesarosch (SPD), Simon Schutz (Grüne), Boris Kraft (FDP) und Lukas von Berg (AfD) teilnehmen.